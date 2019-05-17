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كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية أمام بوابة جامعة أسيوط

الجمعة، 17 مايو 2019 04:23 ص
كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية أمام بوابة جامعة أسيوط بوابة جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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انفجرت ماسورة مياه رئيسية أمام بوابة جامعة أسيوط، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أدت إلى غرق شارع المكتبات بالمياه.

 

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إنه تم تلقى بلاغا من محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، بورود شكاوى من أهالى منطقة شارع المكتبات بحدوث كسر بماسورة مياه رئيسية أمام بوابة جامعة أسيوط.

 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط، أنه تم غلق 8 "محابس" للمياه، وتم الدفع بسيارة كسح المياه وفريق صيانة لبدء أعمال إصلاح خط المياه، كما تم الدفع بسيارة مياه شرب لتلبية احتياجات الأهالى من المياه.

 

وأكد المهندس محمد صلاح، علي عدم مغادرة الفنيين المكان إلا بعد التأكد من انتهاء أعمال إصلاح الماسورة، وشفط كميات المياه بالشارع.


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