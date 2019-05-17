فيديو.. اضبط مخالفة.. روث الحيوانات وبيارة مفتوحة قرب مجزر المحلة العمومى

الغربية - عادل ضرة

لا يزال مسلسل بالوعات الصرف الصحى المفتوحة بدون أغطية عرضا مستمرا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ورصد "اليوم السابع" بيارات صرف صحى مفتوحة بدون أغطية بجوار مساكن الأهالى أمام بوابة مجزر المحلة العمومى بطريق الرجبى – مجمع المحاكم.

فى الوقت الذى يقوم فيه المسئولون عن المجزر بإلقاء روث المواشى الناتج عن عمليات الذبح أمام بوابة المجزر، وتصاعد الروائح الكريهة منها، وبدلا من نقله، يتم إلقاؤه أمام البوابة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، التى تؤذى سكان المنازل المحيطة بالمجزر.

يذكر أن هناك 4 بالوعات صرف صحى مفتوحة فى محيط المجزر لم يتم تغطيتها حتى الآن.