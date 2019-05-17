فيديو.. أقدم تسجيل للأذان فى المسجد الحرام منذ 138 عام

كتب هيثم سلامة

كشفت دارة الملك عبد العزيز، عن أقدم تسجيل للأذان فى المسجد الحرام، والذى يعود إلى حوالى عام 1302 هجريا، وهى إحدى الوثائق الصوتية النادرة فى مكتبة ليدن بهولندا.

ونشرت دارة الملك عبد العزيز، وعلقت قائلة: "الله أكبر أقدم شعور في الكون وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام يعود إلى حوالى عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم دارة الملك عبدلعزيز تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالى".

#فيديو الدارة |📺

"الله أكبر" أقدم شعور في الكون

وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام

يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم #دارة_الملك_عبدلعزيز

تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي pic.twitter.com/w6ml9ysOzh — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) ١٧ مايو ٢٠١٩

يعود تاريخ التسجيل لأكثر من 138 عاما، سجله المستشرق الهولندى كريستيان سنوك هورخرونيه عام 1302 هجريا، 1885 ميلاديا.

يذكر أن دارة الملك عبد العزيز تم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامةتهدف لتحقيق عدد من الأهداف من ضمنها تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.