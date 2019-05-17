video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 07:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فنزويلا تطلب من إسبانيا سحب اعترافها بجوايدو

الجمعة، 17 مايو 2019 06:36 م
فنزويلا تطلب من إسبانيا سحب اعترافها بجوايدو جوايدو
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
طلب السفير الفنزويلى ، ماريو إيسا ، من الحكومة الإسبانية "سحب" اعترافه برئيس الجمعية الوطنية ، خوان جوايدو، مطالبا منها إعادة النظر فى الاعتراف بجوايدو كرئيس شرعى لفنزويلا، ووصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو "الرجل المجنون" الذى يحاول التمويه بالعقوبات التى تعتبر جرائم ضد الانسانية ، مضيفا أن بعد تلك العقوبات لا يزال هناك الغزو العسكرى.

ووفقا لصحيفة "أوى" الإسبانية فإن إيسا الذى انتقد أن دولا مثل إسبانيا في يناير قدمت "إنذارا لحكومة ديمقراطية" للدعوة إلى إجراء الانتخابات "، واتخذ القرار على أساس معلومات غير دقيقة". وبهذا المعنى ، اقترح إعادة النظر فى العلاقات التى يأمل أيضًا فى نقلها إلى السلطة التنفيذية.

وسأل الممثل الدبلوماسى "ماذا سيحدث لو أعلن 15 مليونًا شخصا نفسه رئيسًا فى ميدان بويرتا ديل سول الإسبانى؟" ، مشيرا إلى أن دول مهمة للغاية مثل روسيا والصين ، لم تعترف بجوايدو.

وحول مستقبل ليوبولدو لوبيز ، لاجئ فى مقر إقامة السفير الإسبانى فى كاراكاس ، أصر السفير الفنزويلى على أن "الحكومة الفنزويلية تطالب بتسليمه لأنه هارب من العدالة" ، والتى تستنفد "القنوات الدبلوماسية المقابلة".

وأوضح إيسا أنه تحدث مع وزير الدولة للتعاون الدولى وللأيبيرية الأمريكية ، خوان بابلو دى ليجليسيا ، قبل أن يسافر إلى كاراكاس كجزء من مجموعة الاتصال الدولية التى يروج لها الاتحاد الأوروبى، يهدف الوفد ، الذى اجتمع الخميس الماضى مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ، إلى "استكشاف الأفكار التى يمكن أن تعزز الحوار".

وبالتالى ، أشار إلى أن بادرة "حسن النية" يمكن أن تكون "اتفاقًا أوليًا" لرفع العقوبات الدولية "الجنائية" ، التى وضعها فى إطار "حرب اقتصادية" يلومها مباشرة رئيس الولايات المتحدة ، دونالد ترامب، وقال "إذا كنت تريد مساعدة الشعب الفنزويلي ، فما عليك فعله هو رفع الحصار".

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النرويج تؤكد رعاية محادثات ممثلى النظام والمعارضة فى أزمة فنزويلا

فنزويلا تتفاوض مع روسيا لإعادة هيكلة ديونها والسداد بالروبل

فنزويلا

اخبار فنزويلا

واشنطن

الولايات المتحدة الامريكية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة