فنزويلا تطلب من إسبانيا سحب اعترافها بجوايدو

طلب السفير الفنزويلى ، ماريو إيسا ، من الحكومة الإسبانية "سحب" اعترافه برئيس الجمعية الوطنية ، خوان جوايدو، مطالبا منها إعادة النظر فى الاعتراف بجوايدو كرئيس شرعى لفنزويلا، ووصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو "الرجل المجنون" الذى يحاول التمويه بالعقوبات التى تعتبر جرائم ضد الانسانية ، مضيفا أن بعد تلك العقوبات لا يزال هناك الغزو العسكرى.

ووفقا لصحيفة "أوى" الإسبانية فإن إيسا الذى انتقد أن دولا مثل إسبانيا في يناير قدمت "إنذارا لحكومة ديمقراطية" للدعوة إلى إجراء الانتخابات "، واتخذ القرار على أساس معلومات غير دقيقة". وبهذا المعنى ، اقترح إعادة النظر فى العلاقات التى يأمل أيضًا فى نقلها إلى السلطة التنفيذية.

وسأل الممثل الدبلوماسى "ماذا سيحدث لو أعلن 15 مليونًا شخصا نفسه رئيسًا فى ميدان بويرتا ديل سول الإسبانى؟" ، مشيرا إلى أن دول مهمة للغاية مثل روسيا والصين ، لم تعترف بجوايدو.

وحول مستقبل ليوبولدو لوبيز ، لاجئ فى مقر إقامة السفير الإسبانى فى كاراكاس ، أصر السفير الفنزويلى على أن "الحكومة الفنزويلية تطالب بتسليمه لأنه هارب من العدالة" ، والتى تستنفد "القنوات الدبلوماسية المقابلة".

وأوضح إيسا أنه تحدث مع وزير الدولة للتعاون الدولى وللأيبيرية الأمريكية ، خوان بابلو دى ليجليسيا ، قبل أن يسافر إلى كاراكاس كجزء من مجموعة الاتصال الدولية التى يروج لها الاتحاد الأوروبى، يهدف الوفد ، الذى اجتمع الخميس الماضى مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ، إلى "استكشاف الأفكار التى يمكن أن تعزز الحوار".

وبالتالى ، أشار إلى أن بادرة "حسن النية" يمكن أن تكون "اتفاقًا أوليًا" لرفع العقوبات الدولية "الجنائية" ، التى وضعها فى إطار "حرب اقتصادية" يلومها مباشرة رئيس الولايات المتحدة ، دونالد ترامب، وقال "إذا كنت تريد مساعدة الشعب الفنزويلي ، فما عليك فعله هو رفع الحصار".