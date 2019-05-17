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الجمعة، 17 مايو 2019 05:46 ص
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فتح شارع صالة البولينج واستمرار تطوير مدينة نصر استعدادًا لبطولة أفريقيا

الجمعة، 17 مايو 2019 05:00 ص
فتح شارع صالة البولينج واستمرار تطوير مدينة نصر استعدادًا لبطولة أفريقيا شارع صالة البولينج
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خميس أبو الفضل، رئيس حى غرب مدينة نصر، فتح امتداد شارع صالة البولينج ليصل إلى شارع يوسف عباس وتطوير ورصف شارع صالة الألعاب الأولمبية بشارع صالة البولينج.
 

وأضاف رئيس حى غرب مدينة نصر، أن شوارع المدينة تشهد تطورًا كبيرًا فى إطار الاستعداد لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالتزامن مع تطوير المناطق المحيطة باستاد القاهرة.
 

يذكر أن محيط استاد القاهرة الدولى يشهد تطويرًا على أعلى مستوى، حيث يتم توسعة الشوارع وإنشاء محاور مرورية جديدة، ودهان العقارات المحيطة بالاستاد وأماكن إقامة الوفود المشاركة، بالإضافة إلى إنشاء حدائق جديدة.


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