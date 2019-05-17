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الجمعة، 17 مايو 2019 07:06 م
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غلق 4 منشآت إداريا وتحرير 117 محضر ومخالفة متنوعة بالأقصر

الجمعة، 17 مايو 2019 06:44 م
غلق 4 منشآت إداريا وتحرير 117 محضر ومخالفة متنوعة بالأقصر حملة تموينية
الأقصر - أحمد مرعى
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي لصحة الأقصر، عدة حملات للمرور علي موائد الرحمن ومحلات بيع الياميش خلال العشرة أيام الأولي من رمضان أسفرت عن إعدام 96 كيلو طعام ما بين 36 كيلو فراخ و 40 كيلو أرز  و20 كيلو سلطة، كما تم إعدام 163 كيلو ياميش وتم غلق 4 منشآت إدارياً وتحرير 12 محضر عدم استيفاء اشتراطات صحية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة استمرار مراقبة المنشآت الغذائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزاره التموين بالأقصر، أنه تم شن حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط كل ما هو مخالف، وذلك بالتنسيق مع مفتشي تموين الادارات التموينية التابعة للمديرية. 

وأسفرت الحملات عن تحرير 117 محضر و مخالفة تموينية وتشمل 14 مخالفة تصرف في 4 طن دقيق مخابز، و16 مخالفة غلق وتوقف مخابز، و 10 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة عدم نظافة، ومخالفة عدم وجود سجلات مخابز، و 11 مخالفة عدم وجود شهاده صحية، و 54 مخالفة عدم الاعلان عن الأسعار، و 4 مخالفات مجهولة المصدر، ومحضر غلق مستودع بوتاجاز، ومخالفة عدم وجود ميزان، و 7 مخالفات ذبح خارج السلخانة.

وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 


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