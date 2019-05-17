غدا.. "الأعلى للإعلام" يصدر تقريره الأول عن دراما رمضان

كتب محمد السيد

أكد أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم إصدار التقرير الأول للجنة الدراما عن رصدها للأعمال الدرامية والإعلانات التى تعرض فى شهر رمضان الكريم.

وأضاف أحمد سليم، فى تصريحات له، أن التقرير يشمل المخالفات التى رصدتها لجنة الدراما وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من وسائل الإعلام التزمت بالمدة المحددة للإعلانات سوى عدد قليل منهم غير ملتزم بالمدة .

وذكر أحمد سليم أنه تمت مخاطبة كل وسائل الإعلام مرة أخرى للالتزام بالمدة الزمنية للإعلانات، وهى 3 فواصل إعلانية خلال العمل الدرامى، وألا تزيد مدة الإعلانات عن 12 دقيقة .

وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكدت من قبل أن مؤشرات تقارير لجنة الرصد حول أداء الشاشات فى الأيام الماضية ومنذ بداية شهر رمضان وتشمل الدراما والبرامج والإعلانات، كشفت عن انخفاض المخالفات فى دراما رمضان هذا العام عن العام الماضى بصورة ملحوظة.

وأضافت لجنة الدراما أن الانخفاض شمل انخفاضا فى مشاهد العنف غير المبرر والإيحاءات المسيئة ومشاهد التدخين وتعاطى المخدرات وذلك بنسب متفاوتة، مؤكدة أن أغلب ملاحظات تقارير الرصد حول 25 مسلسلا تأتى فى استخدام ألفاظ وعبارات سوقية وبشكل متكرر وغير مبرر فى أربعة مسلسلات، وأنه تقرر إرسال إنذارات إلى جميع الشاشات التى تبث المسلسلات الأربعة لحذف الألفاظ المتبذلة وإزالة المشاهد التى تتضمن ألفاظا سوقية أو إيحاءات مسيئة تخدش الحياء تم إقحامها بلا مبرر جوهرى فى العمل الدرامى.