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غدا.. إمتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الفنية لمختلف التخصصات بالأقصر

الجمعة، 17 مايو 2019 01:25 ص
غدا.. إمتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الفنية لمختلف التخصصات بالأقصر إمتحان - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تنطلق غداً السبت، إمتحانات الشهادة الثانوية الفنية بمختلف التخصصات التجارية والزراعية والصناعية والسياحة والفندقة، وذلك بمشاركة حوالي 15 ألف و409 طالب وطالبة.

وأضاف مدير التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن طلاب الدبلومات الفنية ينقسمون لـ8698 بالثانوى الصناعى والفندقى و3945 بالثانوى التجارى و2666 بالثانوى الزراعى، ويتم عمل إختبارات تحريرية لهم بعد إنتهاء الإختبارات العملية.

وأوضح عبد اللطيف أحمد عمران، أن الإمتحانات العملية لطلبة الدبلومات الفنية كانت قد بدأ يوم السبت الماضي، وأدى الطلاب الإمتحانات داخل الورش والمزارع والمطابخ والفنادق التابعة للمدارس أو المتعاقد معها على دفعات متتالية، مشيرا إلى إكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات بالتنسيق مع محافظة الأقصر ومديريات الأمن والصحة والكهرباء لتأمين الامتحانات وتقديم كافة التسهيلات أمام الطلاب.

 


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