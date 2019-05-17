غداً.. 13 لجنة تستقبل 4642 طالبا لأداء إمتحانات نهاية العام للدبلومات باسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تستقبل غداً السبت 13 لجنة 4642 طالبا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة إٍسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر، وذلك بواقع 5 لجان لأداء امتحانات الثانوية الزراعية، و5 لجان لأداء امتحانات دبلومات الثانوي الصناعي، و2 لأداء امتحانات دبلوم الثانوي التجاري ولجنة واحدة لأداء امتحانات الثانوية الفندقية.

وتابع محسن أحمد محمد ،مدير إدارة إسنا التعليمية جاهزية الإستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين حتى تمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.