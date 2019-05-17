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طلبات التقنين شرط التعامل مع أراضى وضع اليد بمدينة سفنكس

الجمعة، 17 مايو 2019 06:00 ص
طلبات التقنين شرط التعامل مع أراضى وضع اليد بمدينة سفنكس المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة لن تعترف بأراضى وضع اليد داخل جهاز مدينة سفنكس الجديدة، إلا من تقدم بطلبات تقنين العام الماضى قبل تاريخ 14 - 6 - 2018.
 

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فترة تقديم الأوراق التى كانت أعلنت عنها الهيئة الخاصة بأراضى مدينة سفنكس كان يقتصر فقط على المواطنين الذين يمتلكون عقودًا واضحة من هيئة استصلاح الأراضى.
 

وأكد أنه من المتوقع فتح الباب مرة أخرى أمام واضعى اليد لتقديم طلبات لتقنين أوضاعهم وأوضاع أراضيهم.
 

وكان المهندس طارق السباعى، قد أكد أنه لوحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعى عن بيع أراضٍ داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضى، مؤكداً أنه حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى شرك هذه الإعلانات، فإنها تحذر من الانصياع خلف أى إعلانات أو أى فرد أو شركة أو جمعية أو أى جهة، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأى تصرفات أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حقها فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.


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