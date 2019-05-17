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ضبط 1250 هاربًا من أحكام وسقوط عاطل بحوزته كيلو ونصف حشيش بالغربية

الجمعة، 17 مايو 2019 03:20 م
ضبط 1250 هاربًا من أحكام وسقوط عاطل بحوزته كيلو ونصف حشيش بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، والعميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1250 هاربا من أحكام، منهم  492 حكما جزئيا، و103 أحكام مستأنفة، و643 حكما فى غرامات، كما تم تحصيل 113 ألفا و750 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

وعلى جانب آخر، نجح ضباط مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، فى القبض على عاطل بحوزته 9 طرب حشيش تزن كيلو ونصف، وسلاح نارى بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، والقوة المرافقة له من ضبط المتهم "محمد.م" 30 سنة عاطل وبحوزته 9 طرب حشيش تزن كيلو ونصف بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام

حشيش

حملة امنية

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