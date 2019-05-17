video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط هاربة من حكم بالسجن لمدة 6 سنوات وفحص 93 شقة مفروشة بالغردقة

الجمعة، 17 مايو 2019 02:39 م
ضبط هاربة من حكم بالسجن لمدة 6 سنوات وفحص 93 شقة مفروشة بالغردقة حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط المدعوة "مشيرة. م. ع" والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 11598 / 2017 جنايات أول الغردقة، والمحكوم عليها بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه "مخدرات". 

كما تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط وتنفيذ 250 حكم قضائي متنوع، ما بين  38 جنح حبس جزئى، و 12 حكم جنح حبس مستأنف، و 162  حكم جنح غرامات جزئية، و13 حكم جنح غرامات مستأنف، و24  حكم  جنح مخالفات.
 
ومن جانب آخر قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر أسفرت جهودها عن فحص عدد 93  شقة مفروشة وتم ضبط عدد 7 عدم إخطار، وتم فحص 11  فندقا شعبيا وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى إشتباهات .
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وآخر سارق شاشة عرض من كافتيريا بالغردقة

ضبط هارب من 65 سنة سجن بحوزته مستندات مزورة بالإسكندرية

ضبط هارب من ليمان أبو زعبل بوادي سمار برأس سدر

ضبط هاربين من أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات بالبحر الأحمر

ضبط هاربين من أحكام بحوزتهما مخدرات بمحطات السكة الحديد

البحرالاحمر

اخبارمصر

فحص الشقق المفروشة

تنفيذ الاحكام

الغردقة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة