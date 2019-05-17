ضبط هاربة من حكم بالسجن لمدة 6 سنوات وفحص 93 شقة مفروشة بالغردقة

كما تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط وتنفيذ 250 حكم قضائي متنوع، ما بين 38 جنح حبس جزئى، و 12 حكم جنح حبس مستأنف، و 162 حكم جنح غرامات جزئية، و13 حكم جنح غرامات مستأنف، و24 حكم جنح مخالفات.

ومن جانب آخر قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر أسفرت جهودها عن فحص عدد 93 شقة مفروشة وتم ضبط عدد 7 عدم إخطار، وتم فحص 11 فندقا شعبيا وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتى لأى إشتباهات .