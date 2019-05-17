ضبط "مستريح جديد" بالغربية جمع 3.6 ملايين جنيه من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي ـ مصطفى عادل

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مستريح جديد في الغربية جمع 3 ملايين جنيه من ضحاياه بعد النصب عليهم.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من 8 مواطنين مقيمين بالغربية بقيام مدير إدارة الدعاية لدى إحدى شركات صناعة الأدوية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها ثلاثة مليون وستمائة ثلاثة وعشرون ألف جنيه، بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 15% ، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تبين أن المتهم يُعرض مفرجاً عنه فى قضية (إستيلاء) والمقضى فيها عليه بالحبس لمدة سنتين وكفالة ثلاثة آلاف جنيه، وبمواجهته بما جاء بالبلاغ وما أكدته التحريات إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.