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ضبط عاطل سرق طلاب المدارس بالإكراه بالغربية

الجمعة، 17 مايو 2019 11:56 م
ضبط عاطل سرق طلاب المدارس بالإكراه بالغربية حبس -ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا برئاسة  الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل لارتكابه وقائع سرقة طلاب المدارس بالإكراه.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم"سعيد اسكندر" لارتكابه وقائع سرقة طلبة المدارس بالإكراه، وعثر بحوزته على هاتف محمول مبلغ بسرقته ومبلغ مالى وسلاح أبيض بقصد البلطجة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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