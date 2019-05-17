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بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية

صور.. وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد "الغفور الرحيم"

الجمعة، 17 مايو 2019 11:46 م
صور.. وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد "الغفور الرحيم" وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار إحتفالات مديريه أوقاف الأقصر بشهر رمضان المبارك ،  تم إفتتاح مسجد "الغفور الرحيم" بقريه حاجر المريس بمركز ومدينه الطود، وذلك بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية.
 
وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلقاء خطبة عقب إفتتاح المسجد قدمها الشيخ رضوان محمد خليل رئيس قسم المساجد الأهلية بالمديرية، وكانت بعنوان "رمضان شهر الجود والكرم والإنتصارات"، وبين فيها فضيلته بأن شهر رمضان هو شهر الود والتراحم والتكافل والكرم، وأن الإنسان لابد وأن يكون مثالا يحتذى به فى فعل الطاعات والقربات فى هذا الشهر الكريم، وأن المساجد هى من أعظم القربات التى ينفق العبد فيها ماله إبتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى.
 
وألقى كلمه الترحيب بإفتتاح المسجد الشيخ عبد الستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وقدم الشكر لكافة الأهالي علي مجهوداتهم.
وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس (1)
وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس

وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس (3)
وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس 

وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس (4)
وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس 

وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس (5)
وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الغفور الرحيم بقرية حاجر المريس 
 

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