صور.. نادى القضاة بالبحيرة يكرم مفتى الجمهورية ومحافظ البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

نظم نادى القضاة بالبحيرة برئاسة المستشار حامد عيساوى حفل الإفطار السنوى بمدينة دمنهور.

شارك فى الحفل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة واللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة والمستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بالإضافة إلى عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعلى هامش الإفطار كرم المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة مفتى الجمهورية، ومحافظى البحيرة وبنى سويف وعدد من ضيوف الحفل وأهداهم درع نادى القضاة تقديرا لجهودهم.

كما كرم نادى قضاة البحيرة أسرة المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق وعدد من المتفوقين من ابناء القضاة.