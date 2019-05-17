video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نادى القضاة بالبحيرة يكرم مفتى الجمهورية ومحافظ البحيرة

الجمعة، 17 مايو 2019 11:11 م
صور.. نادى القضاة بالبحيرة يكرم مفتى الجمهورية ومحافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
إضافة تعليق
نظم نادى القضاة بالبحيرة برئاسة المستشار حامد عيساوى حفل الإفطار السنوى بمدينة دمنهور.
 
 
شارك فى الحفل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة واللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة والمستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، بالإضافة إلى عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 
 
وعلى هامش الإفطار كرم المستشار حامد عيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة مفتى الجمهورية، ومحافظى البحيرة وبنى سويف وعدد من ضيوف الحفل وأهداهم درع نادى القضاة تقديرا لجهودهم.
 
 
كما كرم نادى قضاة البحيرة أسرة المستشار الشهيد هشام بركات  النائب العام الأسبق وعدد من المتفوقين من ابناء القضاة.
 
WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.32-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.34-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.36-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.40-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.42-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.44-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.46-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.48-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.49-PM
 

WhatsApp-Image-2019-05-17-at-9.19.50-PM
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بدء الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة

محافظة البحيرة

نادى القضاة

حفل نادى القضاة دمنهور

مفتى الجمهورية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة