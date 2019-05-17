صور.. مظاهرات فى الأرجنتين احتجاجا على تدنى رواتب المدرسين

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تظاهر المئات من المدرسين والطالبة فى الأرجنتين، مساء الخميس، للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاجتماعية و للمطالبة بمرتبات أفضل للمعلمين وكذلك لرفض خطط تخفيض ميزانيات الجامعات، فى العاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس.

وتعيش الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2014، وأصبحت الآن واحدة من أبرز الأزمات فى ظل عجز الكثير من أندية كرة القدم عن دفع رواتب اللاعبين.

وعجزت الحكومة الأرجنتينية فى التخلص من ديونها لتعلن عجزها عن فعل ذلك منذ 2014، ومن حينها والدولة تحاول مع الهيئات الإقتصادية الدولية القضاء على الأزمة.

وتحاول الحكومة حل الأزمة من خلال اتباع سياسة مالية صارمة مبنية على التقشف لتتجنب أزمة 2001 التى دمرت هذه الدولة من قبل.

وتشهد مختلف مدن ومقاطعات الأرجنتين مؤخرا مظاهرات ضد سياسات التقشف التى أدت لانخفاض القوة الشرائية بشكل كبير لدى المواطنين، فيما سبقها تأخر فى بدء الموسم الدراسى بسبب اضرابات المعلمين والأساتذة احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية.



مظاهرات المدرسين والطلبة فى الارجنتين



مظاهرات المدرسين والطلبة فى الارجنتين



مظاهرات المدرسين والطلبة فى الارجنتين



مظاهرات المدرسين والطلبة فى الارجنتين



مظاهرات المدرسين والطلبة فى الارجنتين