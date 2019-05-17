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صور..مظاهرات أمام القصر الوطنى فى مكسيكو سيتى دعما لحقوق الأطفال المهاجرين

الجمعة، 17 مايو 2019 10:36 م
صور..مظاهرات أمام القصر الوطنى فى مكسيكو سيتى دعما لحقوق الأطفال المهاجرين جانب من الاحتجاجات
كتب وكالات
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نظم عشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فى المكسيك مظاهرة احتجاجية بمحيط القصر الوطنى فى مكسيكو سيتى، لدعم حقوق الأطفال المهاجرين، وفق صورا أوردتها وكالة الأنباء رويترز للأنباء .

وتعهد الرئيس الأمريكى، فى أكثر من مناسبة بمنع دخول المهاجرين إلى الأراضى الأمريكية، واتخذ العديد من القرارات التى تعرقل حركة دخول لاجئين ومهاجرين من بعض الدول للولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك للتنديد بما فعله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، ودافعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب عن سياستها التى تقضى بفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، فى وقت طالبت الأمم المتحدة بوقف ما وصفته بـ"الانتهاك الخطير" لحقوق الأطفال.

 

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القصر الوطنى فى مكسيكو سيتى

حقوق الأطفال المهاجرين

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