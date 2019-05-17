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الجمعة، 17 مايو 2019 01:11 م
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صور.. مسلمو العالم يؤدون صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم

الجمعة، 17 مايو 2019 01:09 م
صور.. مسلمو العالم يؤدون صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أدى المسلمون حول العالم، اليوم ، صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم، حيث شهدت المساجد في عموم إندونيسيا ازدحامًا كبيرًا من المصلين في أول صلاة جمعة بشهر رمضان المبارك ،وأدى آلاف الأشخاص صلاة الجمعة في مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الذي يُعد أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا.

 

وشارك في الصلاة عدد كبير من النساء أيضًا، حيث توّجه الجميع بالدعاء للعالم الإسلامي برمته ،واضطر بعض المصلين إلى أداء عبادتهم في باحة المسجد بعد امتلائه بالكامل، يذكرأن ،إندونيسيا تحتضن أكبر عدد من المسلمين في العالم.

 

كما أدى المسلمون فى الهند صلاة ثانى جمعة فى رمضان مفترشون الشوارع والحارات بسبب العدد الكبير المؤدى للفريضة.

 

ومن فلسطين، توجه الآلاف فى حافلات من مختلف المدن والقرى والبلدات إلى المسجد الأقصى، فيما منع الاحتلال الرجال دون (40 عاما) من الدخول.

 

وأغلقت سلطات الاحتلال صباح اليوم ، الطرقات والشوارع المؤدية إلى محيط البلدة القديمة.

صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى الصين (2)
صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى الصين (2)

صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى الصين (3)
صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى الصين (3)

صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى الصين
صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى الصين

صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى باكستان
صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى باكستان

صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى فلسطين
صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم فى فلسطين

صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم
صلاة ثانى جمعة فى شهر رمضان الكريم

توافد المصلين فى فلسطين
توافد المصلين فى فلسطين

صلاة الجمعة فى الهند
صلاة الجمعة فى الهند

صلاة الجمعة فى إندونيسيا
صلاة الجمعة فى إندونيسيا

صلاة الجمعة فى باكستان
صلاة الجمعة فى باكستان

 


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