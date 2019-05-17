video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مستشارون ومدراء ومعلمون فى إفطار ذكرى دفعة 79 ثانوية عامة بكفر الشيخ

الجمعة، 17 مايو 2019 09:21 م
صور.. مستشارون ومدراء ومعلمون فى إفطار ذكرى دفعة 79 ثانوية عامة بكفر الشيخ خلال الإفطار
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

نظمت دفعة 79م ثانوية عامة ضمت خريج مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية للبنين بكفر الشيخ، إفطارًا جماعيًا ضم المستشار طارق عبدالعال، والمستشار علاء فكرى أباظة، واللواء السعيد عمارة، وصيادلة ومحاسبين ومهندسين ومدراء عموم فى المصالح الحكومية ورجال أعمال ومعلمين، وأصروا على حضور أستاذتهم فى الثانوية العامة، واستعادوا خلالها ذكرياتهم منذ طفولتهم حتى تخرجهم والتحاق كل منهم بالكلية وتخرجه منها، بالإضافة المواقف التى مروا بها، كما استعرضوا المواقف المحرجة والسعيدة فى حياتهم، وما كانوا عليه وما أصبحوا عليه بعد سنوات من الإجتهاد والعمل.
 

قال المحاسب مدحت البشبيشى، رجل أعمال، تعودنا منذ أكثر من 20 عاماً، إقامة الإفطار الجماعى لكل الدفعة، والجميع يحرص على الحضور سواء المقيم بالقاهرة أو الإسكندرية، أو فى أى محافظة من المحافظات المصرية، ومنهم من يحرص على الحضور وهو خارج مصر، لرؤية الزملاء، والجلوس معهم واستعادة الذكريات، مؤكداً أن تلك اللحظات تعيد لنا مواقف حياتية مررنا بها .
 

وأضاف المحاسب عبده داود، رجل أعمال، نتذكر من تلك الذكريات الجميلة أن الزى الرسمى للمدرسة وقتها بمدرسة الشهيد رياض الثانوية كطلاب هو الزى العسكرى وكنا نعتز بها كثيرا .
 

وأضاف على زين شنح، رجل أعمال، نستعد كل عام لقضاء سهرة رمضانية مع رفاق الصبا، وزملاء الدراسة وأساتذة لنا على قيد الحياة نستعيد خلالها فترة الشباب، لنجدد حياتنا بتلك الذكريات الجميلة التى مر عليها سنوات طال .
 

وقال المستشار طارق عبدالعال، إن ما يميز جيلنا اعترافه بفضل أساتذته عليهم، منهم من على قيد الحياة أمد الله فى أعمارهم ومنهم من رحلوا رحمهم الله.

 
 
افطار جماعي لدفعة 79 بكفر الشيخ (1)
 
افطار جماعي لدفعة 79 بكفر الشيخ (2)
 
افطار جماعي لدفعة 79 بكفر الشيخ (3)
 
افطار جماعي لدفعة 79 بكفر الشيخ (4)
 
افطار جماعي لدفعة 79 بكفر الشيخ (5)
 
افطار جماعي لدفعة 79 بكفر الشيخ (6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور .. سفارة مصر بالنمسا تقيم حفل إفطار لأبناء الجالية.. السفير المصرى: المصريون حول العالم يحظون بتقدير القيادة السياسية المصرية لوطنيتهم.. أبناء الجالية: نحن عنصر واحد ولسنا عنصرين

فيديو وصور.. الرئيس السيسى يشارك فى حفل الإفطار السنوى للقوات المسلحة

اخبار المحافظات

افطار جماعي

دفعة

مستشارين

ثانوية عامة

افطار جماعى

حفل افطار

كفر الشيخ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة