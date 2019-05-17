صور.. مستشارون ومدراء ومعلمون فى إفطار ذكرى دفعة 79 ثانوية عامة بكفر الشيخ

نظمت دفعة 79م ثانوية عامة ضمت خريج مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية للبنين بكفر الشيخ، إفطارًا جماعيًا ضم المستشار طارق عبدالعال، والمستشار علاء فكرى أباظة، واللواء السعيد عمارة، وصيادلة ومحاسبين ومهندسين ومدراء عموم فى المصالح الحكومية ورجال أعمال ومعلمين، وأصروا على حضور أستاذتهم فى الثانوية العامة، واستعادوا خلالها ذكرياتهم منذ طفولتهم حتى تخرجهم والتحاق كل منهم بالكلية وتخرجه منها، بالإضافة المواقف التى مروا بها، كما استعرضوا المواقف المحرجة والسعيدة فى حياتهم، وما كانوا عليه وما أصبحوا عليه بعد سنوات من الإجتهاد والعمل.



قال المحاسب مدحت البشبيشى، رجل أعمال، تعودنا منذ أكثر من 20 عاماً، إقامة الإفطار الجماعى لكل الدفعة، والجميع يحرص على الحضور سواء المقيم بالقاهرة أو الإسكندرية، أو فى أى محافظة من المحافظات المصرية، ومنهم من يحرص على الحضور وهو خارج مصر، لرؤية الزملاء، والجلوس معهم واستعادة الذكريات، مؤكداً أن تلك اللحظات تعيد لنا مواقف حياتية مررنا بها .



وأضاف المحاسب عبده داود، رجل أعمال، نتذكر من تلك الذكريات الجميلة أن الزى الرسمى للمدرسة وقتها بمدرسة الشهيد رياض الثانوية كطلاب هو الزى العسكرى وكنا نعتز بها كثيرا .



وأضاف على زين شنح، رجل أعمال، نستعد كل عام لقضاء سهرة رمضانية مع رفاق الصبا، وزملاء الدراسة وأساتذة لنا على قيد الحياة نستعيد خلالها فترة الشباب، لنجدد حياتنا بتلك الذكريات الجميلة التى مر عليها سنوات طال .



وقال المستشار طارق عبدالعال، إن ما يميز جيلنا اعترافه بفضل أساتذته عليهم، منهم من على قيد الحياة أمد الله فى أعمارهم ومنهم من رحلوا رحمهم الله.