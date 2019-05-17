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صور.. ضبط 180 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 17 مايو 2019 04:11 م
صور.. ضبط 180 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة ضبط شكائر أسمدة زراعية مدعمة بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع منظفات صناعية بدون ترخيص بكفر الدوار وضبط كميات كبيرة من المنتجات النهائية والمواد الخام داخل تلك المصانع.

 

وتمكنت الحملة من ضبط 180 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم تجميعها من السوق السوداء بغرض إعادة البيع التربح والكسب غير المشروع.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بكمية قدرها 60 أسطوانة غاز منزلية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء.

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة (3)
حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

 

حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة (4)
حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

 

حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة (1)
حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

 

حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة (2)
حملة مكثفة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

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