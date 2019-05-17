صور.. رئاسة مركز الخارجة تزيل منزلا آيلا للسقوط بحى البساتين

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد حملة إزالة مكبرة لإزالة الإشغالات والعشوائيات والمنازل الآيلة للسقوط، حيث تمت إزالة منزل غير آمن وآيل للسقوط بحى البساتين، وذلك بمعرفة فريق الفنيين والمختصين بمجلس المدينة وتمت إزالة الأسقف والحوائط ورفع المخلفات الخاصة بالمنزل.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة والمشرف على لجنة إزالة العشوائيات أنه تم إزالة المنزل لكونه يمثل خطرا داهما على حياة المواطنين، وذلك بعد صدور قرار إزالة بموجب تقرير اللجنة الهندسية التى عاينت المنزل.

وأضاف الطماوى أن رئاسة المركز تستكمل أعمال إزالة المنازل والعشوائيات التى تمثل خطورة على المارة، ويتم التعامل معها فوريا من خلال تنفيذ الإزالات ورفع المخلفات بصورة عاجلة.



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ازاله منزل (2)



ازاله منزل (3)