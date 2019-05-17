صور .. حملة لإزالة المخالفات والتحفظ على معدات البناء بالعجمى

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى العجمى غرب الإسكندرية حملة مكبرة لمواجهه البناء المخالف ، وذلك بناء على توجيهات رئيس الحى وسكرتير عام الحى، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لروف بالدور السابع بالهانوفيل الرئيسى، وذلك من خلال وحدة التدخل السريع بحى العجمى.

كما تم التحفظ على معدات البناء وعدد 2 برويطة وعدد 10 جوالات أسمنت من أمام شارع قرية الشاطئ الذهبي فى وجود رئيس قطاع أبوتلات.

كما تم فك شدة خشبية الدور الثانى منتصف شارع الصفا أبو تلات عن طريق وحدة التدخل السريع وقطاع أبو تلات بحرى، كما تم حل شده خشبية، سقف دور ثانى علوى بنفس المنطقة.

من جهة أخرى شن الحى حملة للنظافة ورفع المخلفات ، وذلك تحت إشراف كلا من عبد الرحمن جاد مدير المتابعة الميدانية و صالح صبحي مدير الرصد البيئ وناصر نميش مدير اداره الطرق ومدير النظافة.

حيث تم رفع مخلفات الأتربة من طريق إسكندرية مطروح بالدخيلة وأمام اللوجستى ، ورفع مخلفات الأشجار وشن حملة لإزالة الإشغالات وبعض المخلفات الخشبية من أمام سور الميناء من طريق إسكندريه مطروح بالدخيلة.



حملة لإزالة المخالفات



حملة لإزالة المخالفات



حملة لإزالة المخالفات



حملة لإزالة المخالفات