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صور.. حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية

الجمعة، 17 مايو 2019 03:21 م
صور.. حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية حملة لإزالة الإعلانات المخالفة شرق الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية ،حملة إزالة مكبرة، لإزالة الإعلانات المخالفة وإشغالات الطريق، فى نطاق الحى والشوارع الرئيسية.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بإزالة كافة الإعلانات المخالفة وبعناية اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية وتحت إشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول ومدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات.

 

كما تم شن حملة مكبرة بتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع رئيس قسم الإعلانات وتوجهت الحملة صباح اليوم الجمعة لإزالة تابلوهات الإعلانات، وذلك لمخالفته شروط الإعلانات بكل من طريق الجيش، شارع خالد بن الوليد، شارع العيسوى، شارع إسكندر إبراهيم.

 

كما شن الحى حملة لإزالة الإشغالات بشارع خالد بن الوليد وتم التحفظ على الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وأكد الحى استمرار الحملات بنطاق حى المنتزه أول يوميا .

 

حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية (1)
حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية 

 

حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية (2)
حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية 

 

حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية (3)
حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية 

 

حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية (4)
حملة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة شرق الإسكندرية 

 


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الإعلانات مخالفة

الإسكندرية

شارع خالد بن الوليد

الإشغالات

حى المنتزه

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