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الجمعة، 17 مايو 2019 10:08 م
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صور.. حفل إفطار جماعى لأهالى قرية محلة أبو على فى المحلة

الجمعة، 17 مايو 2019 08:44 م
صور.. حفل إفطار جماعى لأهالى قرية محلة أبو على فى المحلة حفل إفطار
الغربية - مصطفى عادل
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شهدت قرية محلة أبو على التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، تنظيم حفل الإفطار الجماعى السنوى الثانى لأبناء القرية، على شط الهاويس بالقرية.

 

وشارك فى حفل الإفطار أكثر من 5 آلاف شخص من أبناء القرية من رجال وسيدات وشباب وفتيات وأطفال.
 

وجرى تنظيم مائدة إفطار تسع آلاف من أبناء القرية، والذين حرصوا على مشاهدة إطلاق مدفع رمضان الموجود بجوار مائدة الإفطار.
 

وشهد حفل الإفطار حالة من المحبة والود بين أبناء القرية، الذين حرصوا على التجمع معًا على مائدة إفطار واحدة.
 

وعقب الإفطار تم تقديم عروض فنية للفن الشعبى والتنورة، ثم فقرة إنشاد دينى.

 
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