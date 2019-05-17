صور.. تركيب 79 عامود إنارة و128 كشاف ليد لإنارة شوارع مدينة الطود بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت إدارة الكهرباء بمدينة الطود شرقي محافظة الأقصر، بتعليمات من العميد محمد إبراهيم عياد رئيس المدينة، في تركيب 64 عامود إنارة و128 كشاف الليد الموفرة بمعدل لكل عامود 2 كشاف لإنارة الشارعين الطالع والنازل بطريق المدينة الشبابية الجديد المؤدي الي مدينة الطود الجديدة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2018/2019 بمدينة الطود، وبتوجيهات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر، بالاهتمام بكافة القطاعات الخدمية المقدمة لمواطني وأهالي محافظة الأقصر.

وفي تلبية سريعة للعميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود، لاستغاثة من أهالي من منشية النوبة بتركيب محول كهرباء علي قاعدة خرسانية منخفضة بنجع الشوشاب، وعلي الفور اتصل بشركة كهرباء الأقصر لسرعة صيانة المحول ورفع بناء القاعدة الخرسانية إلي أعلي تحسباً من اقتراب الأطفال، وقامت هندسة كهرباء العديسات بالطود بالتنسيق الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بصيانة وتركيب المحول علي قاعدة خرسانيه مرتفعة.

ومن ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بزرع 15 عامود كهرباء جهد منخفض بطريق ترعة الولياب والترعة العالية والترعة الواطية بالقرية وذلك لتكثيف الإنارة بالمناطق المظلمة، وفي قرية الطود غرب وجه العميد محمد إبراهيم عياد بتغيير كشافات الصوديوم إلي كشافات الليد الموفرة بطريق محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الطود، قامت قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الطود غرب بتركيب كشافات الليد الموفرة بالمنطقة.

وفى سياق آخر، قاد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، جولة لمتابعة أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، في إزالة سنترال العديسات بحري بعد توفير البديل للسنترال بديوان الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، وذلك لضم قطعة الأرض المقام عليها السنترال لمستشفى العديسات المركزي بمركز الطود.

ومن ناحية أخرى، قام قسم النظافة والتجميل بالوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد عبد المعز سكرتير القرية، بالتنسيق مع هندسه ري الأقصر في رفع وإزالة مخلفات ترعة المعلا بناحية مدخل القرية بالناحية الغربية.