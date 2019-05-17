صور.. برلمان تايوان يقر زواج المثليين.. واحتفالات فى الشوارع بالقرار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن نواب البرلمان فى تايوان وافقوا على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين جنسيا، مما يجعل الجزيرة التى تتمتع بالحكم الذاتى أول مكان فى آسيا يمرر قانون يسمح بزواج المثليين.

وأشارت سى إن إن إلى أن التصويت جاء بعد حوالى عامين من حكم المحكمة الدستورية بتايوان بأن القانون الحالى الذى يقول أن الزواج يكون بين رجل وامرأة، غير دستورى. ومنحت لجنة القضاة برلمان تايوان عامين لتعديله أو سن قوانين جديدة.

وقبل أسبوع واحد من انتهاء العامين، وافق النواب فى برلمان تايوان اليوم، الجمعة، على مشروع قانون يجعل زواج المثليين أمرا واقعا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ فى 24 مايو المقبل.

يأتى هذا رغم أن تصويت 67% ضد زواج المثليين فى استفتاء أجرى فى نوفمبر الماضى، وقامت جماعات محافظة بشن حملات ضد زواج المثليين فى الأشهر الأخيرة وقدمت مشروع قانون ليعيد تعريف زواج المثليين بـ "الاتحاد".

وبحسب ما ذكرت شبكة روسيا اليوم، فإن النواب الذين تعرضوا لضغوط على مدار العامين الماضيين من قبل مجموعات المثليين وكذلك من قبل المنظمات الكنسية التى تعارض زواج المثليين، اختاروا بين مشاريع القوانين التى تضفى الشرعية على الزواج على نطاق واسع، وتعطى الأزواج الكثير من مزايا الضرائب والتأمين وحضانة الأطفال المتاحة للأزواج العاديين.