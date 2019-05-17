video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. برلمان تايوان يقر زواج المثليين.. واحتفالات فى الشوارع بالقرار

الجمعة، 17 مايو 2019 10:01 ص
صور.. برلمان تايوان يقر زواج المثليين.. واحتفالات فى الشوارع بالقرار المثليون فى تايوان
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن نواب البرلمان فى تايوان وافقوا على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين جنسيا، مما يجعل الجزيرة التى تتمتع بالحكم الذاتى أول مكان فى آسيا يمرر قانون يسمح بزواج المثليين.

 وأشارت سى إن إن إلى أن التصويت جاء بعد حوالى عامين من حكم المحكمة الدستورية بتايوان بأن القانون الحالى الذى يقول أن الزواج يكون بين رجل وامرأة، غير دستورى. ومنحت لجنة القضاة برلمان تايوان عامين لتعديله أو سن قوانين جديدة.

وقبل أسبوع واحد من انتهاء العامين، وافق النواب فى برلمان تايوان اليوم، الجمعة، على مشروع قانون يجعل زواج المثليين أمرا واقعا، وسيدخل القانون حيز التنفيذ فى 24 مايو المقبل.

 يأتى هذا رغم أن تصويت 67% ضد زواج المثليين فى استفتاء أجرى فى نوفمبر الماضى، وقامت جماعات محافظة بشن حملات ضد زواج المثليين فى الأشهر الأخيرة وقدمت مشروع قانون ليعيد تعريف زواج المثليين بـ "الاتحاد".

  وبحسب ما ذكرت شبكة روسيا اليوم، فإن النواب الذين تعرضوا لضغوط على مدار العامين الماضيين من قبل مجموعات المثليين وكذلك من قبل المنظمات الكنسية التى تعارض زواج المثليين، اختاروا بين مشاريع القوانين التى تضفى الشرعية على الزواج على نطاق واسع، وتعطى الأزواج الكثير من مزايا الضرائب والتأمين وحضانة الأطفال المتاحة للأزواج العاديين.

احتفالات-المثليين
احتفالات المثليين

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(1)
احتفالات المثليين فى تايوان بقرار البرلمان 
 
احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(2)
احتفالات المثليين

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(3)
احتفالات المثليين فى تايوان بقرار البرلمان  

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(4)
المثليين فى تايوان

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(5)
احتفالات المثليين فى تايوان

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(7)
احتفالات المثليين

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(8)
احتفالات المثليين فى تايوان بقرار البرلمان

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(9)
احتفالات المثليين فى تايوان بقرار البرلمان

احتفالات-المثليين-فى-تايوان-بقرار-البرلمان-(10)
احتفالات المثليين فى تايوان بقرار البرلمان 

البرلمان-التايوانى
البرلمان التايوانى

برلمان-تايوان
برلمان تايوان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بروناى تعلق عقوبة الرجم حتى الموت بحق المثليين

صور.. عقوبة رجم المثليين تثير الجدل فى بريطانيا.. مطالب بتجريد سلطان بروناى من المناصب الفخرية.. رئيس الجمعية العلمانية: التجريد رسالة لقطع صلتنا بتصرفات القرون الوسطى البربرية.. وقصر باكنجهام يرفض الانصياع

هل يمكن أن ينتخب الأمريكيون مثلى الجنس رئيسا لهم.. بيت بوتيجيج عمدة مدينة صغيرة عمره 37 عاما يسعى ليصبح أول مثلى يفوز بترشيح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات.. وميوله الجنسية سلاح ذو حدين فى المعركة السياسية

هل ريتشارد قلب الأسد مثلى الجنس؟.. اتهامات باللواط وأبويه تاريخ مع زنى المحارم

ابنة مايكل جاكسون تعلق على تطبيق عقوبة الإعدام على المثليين فى بروناى

تايوان

زواج المثليين

برلمان تايوان

اسيا

اخبار العالم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة