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صور.. بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادًا للموسم الجديد

الجمعة، 17 مايو 2019 02:59 م
صور.. بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادًا للموسم الجديد بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادًا للموسم الجديد
كتب عز النوبى
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بدأت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، استلام تقاوى القمح والشعير من المحاصيل الشتوية للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادًا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وقال حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية بدأت باستلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وأشار إبراهيم، إلى أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات لتأكد من سلامة وسهولة إجراءات الاستلام وأن هذه اللجان تواصل عملها طوال شهر رمضان وحتى خلال أيام الاجازات الرسمية، بهدف الانتهاء من مهمتها مبكرا حتى تصبح التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.

بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادا للموسم الجديد (1)
 

 

بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادا للموسم الجديد (2)
 

 

 

بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادا للموسم الجديد (3)
 
 
بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادا للموسم الجديد (4)
 
 
بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادا للموسم الجديد (5)
 

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