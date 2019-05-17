صور.. الجيش الأمريكى يخلد ذكرى جنوده بساحة تضم 7600 من أحذيتهم

كتب محمد تهامى زكى

دموع ممزوجة بالحزن والفخر وابتسامة خفيفة نابعة من ذكريات، جلست أمهات الجنود الأمريكيين الذى قتلوا فى معارك مختلفة بجوار أحذية أبنائهن، خلال عرض أحذية الجنود الذى نظمه الجيش الأمريكى تكريما لهم فى مدينة فورت كامبل.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن عدد الأحذية فى المعرض بلغت 7 آلاف و600 حذاء "بيادة"، ونظمها الجيش تكريما لقتلاه خلال حروبه الأخيرة، ووضعت فى ساحة كبيرة وعلق فى كل حذاء العلم الأمريكى.

وبدأ العرض اليوم الجمعة، ويستمر حتى نهاية يوم 23 مايو القادم، تتخللها أنشطة يومية مختلفة بحضور المحاربين القدماء أيضا وأسر الضحايا.















































































