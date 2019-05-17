صور.. الجالية المصرية بالنمسا على مائدة إفطار السفير عمر عامر

كتب محمود راغب

حرص عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا على تلبية الدعوة التى وجهها لهم السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية، وذلك على مأدبة إفطار رمضانية أقيمت مساء اليوم فى مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا.

وكان فى مقدمة الملبين لهذه الدعوة بهجت العبيدى الكاتب المصرى المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، والمهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، والمهندس مصطفى عبدالله الرئيس السابق للنادى المصرى بفيينا والمتحدث الرسمى باسم اتحاد الجاليات بأوروبا، و مجدى العشرى الخبير الائتمانى المسؤول الاقتصادى فى الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، ومحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، وأسامة نصحى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ومجدى رمضان رئيس النادى المصرى بفيينا والدكتور سمير شنودة ومسيرة أحمد سليمان المرشح عن حزب الشعب النمساوى وعدد من أبناء الجالية المصرية.

وأشاد السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية بأبناء الجالية المصرية بالنمسا بأبناء الجالية المصرية بالنمسا وأعرب عن سعادته بالتعرف على الحضور جميعا.

وقال إن الجالية المصرية بالنمسا تحظى باحترام القيادة السياسية فى مصر وكذلك تحظى باحترام الجانب النمساوى الذى يشيد بها، وهذا شىء يسعدنى ويجعلنى بصفتى سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا فخور بكم. وهذا يعنى حافز لكى نعمل مع بعض أكثر.

وتوجه أبناء الجالية المصرية بالنمسا بالشكر للسفير عمر عامر على الدعوة مؤكدين حرصهم على التواصل الدائم مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا برئاسة السفير عمر عامر.