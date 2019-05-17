صور.. إنقاذ سيدة مسنة عقب انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

في لفتة إنسانية، سارع أبطال قوات الحماية المدنية لانتشال سيدة مسنة من أسفل حجرة منهاره داخل عقار بالإسكندرية، فى إطار حرص الأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتفاعل الفورى معها.

تلقى قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بلاغاً بسقوط جزء من أحد العقارات، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين سقوط سقف إحدى الحجرات بالطابق الأخير من العقار، وتواجد إحدى السيدات 65 سنة بذلك الطابق.

وتمكنت القوات من إنقاذها وإخراجها سالمة، وذلك عقب تعذر خروجها من باب شقتها لتراكم الأنقاض، وقد تم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لها.



أثناء انقاذ السيدة