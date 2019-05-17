صور.. إزالة أعمدة الإنارة المتهالكة بجمرك الإسكندرية حفاظا على المواطنين

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة تحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك وإدارة الكهرباء بالحى، حيث تم إزالة الأعمدة المتهالكة والملغاة بشارع البيضاوى وشارع النور وشارع عبد القادر قورة، بإجمالى 9 أعمدة بمشاركة مقاول المشروعات والورش حفاظًا على حياة المواطنين.

من جهة أخرى، شنّ حى الجمرك حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع قوات قسم شرطة المنشية، ومباحث القسم ووحدة شرطة المرافق بالحى برئاسة النقيب محمد سعيد، وذلك بالتعاون مع إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحى.

وجرى العمل على توسعة الشارع للمواطنين والقضاء على المخالفات، كما تم التحفظ على جميع التعديات وإيداعها بمخازن شرطة المرافق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع عودتهم مرة أخرى.