صور .. أهالى أسوان يطالبون بزيادة عدد مستشفيات وأقسام الحميات لمواجهة "الحر"

أسوان - صلاح المسن

تعد مستشفيات الحميات بأسوان حائط صد من الكثير من الأمراض والأوبئة لكن عددا من المواطنين فى المحافظة طالبوا بزيادة أعداد المستشفيات وأقسام الحميات بمختلف المراكز وذلك لمواجهة الموجات الحارة فى الصيف والتى يكون ضحاياها كثيرة خاصة الأطفال .

وقال سعيد الشيخ أحد أهالي أسوان إن عدد مستشفيات الحميات بأسوان قليل جداً مطالباً بزيادة أعدادمستشفيات الحميات وأقسام الحميات ليتناسب ذلك مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين مع ضرورة إنشاء مستشفي حميات جديد بمركز كوم أمبو كما كان في الماضي لخدمة المرضى بقرى ونجوع مركز كوم أمبو .

وأضاف عبده طه أحد أهالي أسوان، أن أحوال العديد من مستشفيات الحميات بأسوان غير مرضية، وأن الموجات الحارة في الصيف يكون ضحاياها كثير وخاصة من الأطفال الذين يصابون بضربات الشمس . وأن رواد مستشفيات الحميات كثير يمثلون قطاع عريض من البسطاء الذين يعملون في ظروف صعبة، مطالباً بتطوير أقسام الكلى الصناعى بمستشفيات الحميات أيضا خاصة بمركز دراو.

وأضاف محمود سيد أحد أهالي أسوان ، أن جهود المجتمع المدني ساهمت مؤخراً في إنشاء مركز كبد بمدينة الرديسية بمركزادفو شمال محافظة أسوان معربا عن أمنياته أن تكرر هذه المبادرات المجتمعية في بقية ربوع المحافظة .

وأضاف أن الدولة لم تبخل علي تطوير قطاع الصحة وخاصة في محافظات الصعيد وفي مقدمتها أسوان،مؤكداً أهمية القضاء على ظهور أي قوائم إنتظار جديدة .

وأكد أحمد على من أهالى أسوان أهمية التزام الأطقم الطبية بالمستشفيات بمواعيد العمل وبذل قصاري جهودهم لمساعدة المرضي غير القادرين وإعطائهم كافة حقوقهم العلاجية والطبية ، مطالباً بتقييم المستشفيات من قبل جهة محايدة أولاً بأول لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين علي المستشفيات وعدم اللجوء للعلاج خارج المحافظة مراعاة لموقع محافظة أسوان الجغرافي.

فيما طالب إبراهيم عبود من أهالي أسوان بالارتقاء بالبنية الأساسية للمستشفيات الحميات بأنحاء مراكز محافظة أسوان وعودة مستشفي الحميات لمركز كوم امبو حيث يتكبد المواطنون مشقة الذهاب لمستشفي حميات نصر النوبة وتزويد مستشفيات الحميات بربوع المحافظة بوحدات الفيروسات الكبدية المتطورة والأجهزة الحديثة وزيادة المكيفات والأسرة والمستلزمات الطبية وتوفير أطقم الأطباء الأكفاء والممرضين لمواجهة كافة أمراض الحميات ومواجهة و الأوبئة والفيروسات الفتاكة، فضلاً عن تطوير وحدات الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفيات الحميات، حتي لا يتكبد المرضي مشقة السفر والعلاج بمستشفيات وعيادات خاصة.

وطالب محمد عبادى بضرورة استكمال إنشاءات مستشفى إدفو العام الجديدة حتي تتمكن مستشفى حميات ادفو من العمل بكامل طاقتها.

وقال الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع" إن مستشفيات الحميات بأسوان على قدر كبير من الكفاءة وتستقبل المرضي علي مدار اليوم وتقدم خدمات طبية متميزة للمرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان إلي أن مستشفي حميات أسوان تم الإنتهاء من تطويرها عام 2013 ويتم إجراء الصيانة الدورية لها بانتظام .