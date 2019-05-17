صور.. أغانى رمضان ومنوعات غنائية فى أوبرا الأسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى على مسرح دار أوبرا الأسكندرية.

وتضمن البرنامج عدداً من أشهر أغانى الشهر الكريم إلى جانب نخبة من أعمال الطرب العربى التى أبدعها عظماء الملحنين منها "رمضان جانا" لمحمود الشريف، "سبحة رمضان" لعلى إسماعيل، "برضاك يا خالقى" لزكريا أحمد، "تمر حنة" – "كامل الأوصاف" لمحمد الموجى، "ياللى سامعنى" لكمال الطويل، "هان الود" – "أنت عمرى" محمد عبد الوهاب، "الحب اللى كان" لبليغ حمدى، و"يا حبيبى" لفريد الأطرش، أداء عفاف رضا، سامح منير، إسماعيل صادق، غادة آدم، أحمد عصام، محمد طارق وحسناء.



أغانى رمضان ومنوعات غنائية فى أوبرا الإسكندرية



أغانى رمضان ومنوعات غنائية فى أوبرا الإسكندرية