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صندوق النقد: الاحتياطى النقدى لمصر 44 مليار دولار ومعدل النمو ارتفع لـ5.3%

الجمعة، 17 مايو 2019 02:26 م
صندوق النقد: الاحتياطى النقدى لمصر 44 مليار دولار ومعدل النمو ارتفع لـ5.3% كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى
كتب - أحمد يعقوب
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قال صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ارتفع من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017 ليصل إلى 5.3% فى العام المالى 2017 – 2018، وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر من 17 مليار دولار فى يونيو 2016، إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019.
 
وأكدت المؤسسة الدولية التى يقع مقرها الرئيسى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، إن البنك المركزى المصرى خفض معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017، إلى 13% فى أبريل 2019، ويستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% خلال المدى المتوسط، وتم تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن، مؤكدة أن جهود البنك المركزى المصرى تقود إلى تحقيق تعزيز الاقتصاد الكلى.
 
وقال صندوق النقد الدولى، إن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الـ6 بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار لمصر.
  
وأضاف صندوق النقد الدولى، أنه بصرف الشريحة الـ6 والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، سيصل إجمالى التمويل التى حصلت عليه مصر إلى 12 مليار دولار.
 
 

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