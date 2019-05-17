شرطة التموين تضبط 1047 قضية تموينية مختلفة فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى_ أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية بشرطة التموين، حملات أمنية مكثفة لمتابعة الأسواق، وضبط الاسعار داخل المجتمعات الاستهلاكية، والمخالفات التموينية المختلفة.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 1047 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، نجحت الحملات خلالها فى ضبط "مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".