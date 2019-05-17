شاهد فى دقيقة.. الجيش الليبى يدحر المليشيات المسلحة فى طرابلس

تواصل قوات الجيش الوطنى الليبى عملية تحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التى تتمركز داخل أحياء العاصمة الليبية.
وفيما يلى عرض لأبرز تطورات معركة تحرير طرابلس:
1- أطلق الجيش الوطنى الليبى عملية تحرير طرابلس فى 4 أبريل الماضى.
2- يهاجم الجيش مليشيات مسلحة ومتطرفة تتمركز فى طرابلس.
3- تتهم قيادة الجيش الليبى تركيا وقطر بدعم الإرهابيين ماليا ولوجيستيًا.
4- تمكن الجيش الليبى من استنزاف القدرات العسكرية للإرهابيين فى طرابلس.
5- حررت القوات الليبية مدن غريان وترهونة وصبراتة بدعم المكونات الاجتماعية.
6- يمتلك الجيش الليبى حاضنة اجتماعية وقبلية كبيرة فى مدن المنطقة الغربية.
7- طالبت دول الاتحاد الأوروبى بضرورة فك الارتباط بالتشكيلات المسلحة فى ليبيا.
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