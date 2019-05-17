video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. الجيش الليبى يدحر المليشيات المسلحة فى طرابلس

الجمعة، 17 مايو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. الجيش الليبى يدحر المليشيات المسلحة فى طرابلس
إعداد - أحمد جمعة
إضافة تعليق

تواصل قوات الجيش الوطنى الليبى عملية تحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التى تتمركز داخل أحياء العاصمة الليبية.

وفيما يلى عرض لأبرز تطورات معركة تحرير طرابلس:

 1- أطلق الجيش الوطنى الليبى عملية تحرير طرابلس فى 4 أبريل الماضى.

 2- يهاجم الجيش مليشيات مسلحة ومتطرفة تتمركز فى طرابلس.

3- تتهم قيادة الجيش الليبى تركيا وقطر بدعم الإرهابيين ماليا ولوجيستيًا.

 4- تمكن الجيش الليبى من استنزاف القدرات العسكرية للإرهابيين فى طرابلس.

 5- حررت القوات الليبية مدن غريان وترهونة وصبراتة بدعم المكونات الاجتماعية.

 6- يمتلك الجيش الليبى حاضنة اجتماعية وقبلية كبيرة فى مدن المنطقة الغربية.

 7- طالبت دول الاتحاد الأوروبى بضرورة فك الارتباط بالتشكيلات المسلحة فى ليبيا.


إضافة تعليق

شاهد فى دقيقة

الجيش الليبى

المليشيات المسلحة

اخبار ليبيا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة