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شاهد استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

الجمعة، 17 مايو 2019 03:04 م
شاهد استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ استراحات المراقبين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من استعداداتها لاستقبال 38 ألفا و650 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية في 116 لجنة ، وتعمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية على مدار 24 ساعة ، برئاسة وتوجيهات الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن 116 لجنة بالإدارات التعليمية الـ13 التى تضمهم مديرية التربية والتعليم جاهزة لاستقبال 38 ألف و650 طالب وطالبة لأداء امتحانات الدبلومات الفنية " التجارية ، الصناعية ، الزراعية ، الفندقية "، كما استقبلت 28 استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ، وتم تجهيزها بكل وسائل الراحة للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية ، وخصصت استراحات للمشاركين من الرجال وأخرى للسيدات في أماكن قريبة من الأسواق.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة ، أن اللجنة الثلاثية برئاسة محمد السبكي ، مدير عام التعليم الفني على تواصل دائم مع المقيمين بالاستراحات من المشاركين في الامتحانات للإستجابة لمطالبهم ، وأنها تفقدت الاستراحات واطمأنت على اعدادها اعداداً جيداً يليق بالمشاركين في الامتحانات، وتوفير كافة الاجهزة والادوات الازمة للمقيمين من مراواح وثلاجات وكولديرات مياه وتلفاز وسرائر وأغطية وملايات، وتم تخصيص عمال بالاستراحة للإستجابة لطلبات المقيمين بها من المراقبين والملاحظين، كما تسلم رؤساء اللجان لجانهم وتم الاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (1)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (2)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (3)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (4)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (5)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (6)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (7)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (8)
 
استراحات مراقبى امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ (9)
 

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