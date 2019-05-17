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شاب مصر بإستراليا يفوز بجائزة "النجم الصاعد" من جامعة ملبورن

الجمعة، 17 مايو 2019 05:30 م
شاب مصر بإستراليا يفوز بجائزة "النجم الصاعد" من جامعة ملبورن الشاب المصري "محمد خيرت
كتب محمود راغب
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فاز الشاب المصري "محمد خيرت"، المقيم في استراليا، بجائزة "النجم الصاعد لشباب الخريجين" من كلية الآداب بجامعة ملبورن بأستراليا.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الرسمي لكلية الآداب بجامعة ملبورن لفت إلى جهود خيرت أثناء فترة دراسته بالجامعة، حيث أسس حينما كان طالبًا الموقع الذي يُبث من أستراليا وأصبح منبرًا للصوت المصري بالخارج، إضافة إلى إدراج خيرت في قائمة مجلة فوربس "أوروبا" ضمن المتميزين في مجال الإعلام والتسويق، وكذلك إدراجه في قائمة مجلة فوربس "الشرق الأوسط" ضمن الشخصيات المتميزة من العرب.

 

 

 


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