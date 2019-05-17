سلطات مطار القاهرة تضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام وتحرر 54 مخالفة مرورية

كتب هانى عثمان

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولى، 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.

وأوضحت مصادر، أن سلطات المطار بالتعاون مع الجهات المعنية شنت حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 17 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى سياق متصل أضافت المصادر، أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 54 مخالفة مرورية لقائدى السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول.