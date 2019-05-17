سلاح روسى للحرب الإلكترونية يهدد عمل قوات الناتو فى دقائق معدودة ..تعرف عليه

وكالات الأنباء

تستعرض روسيا قدراتها العسكرية الحديثة، حيث تم نصب مجموعة معدات الحرب الإلكترونية، فى مقاطعة كالينينجراد الروسية.

وبحسب معلومات صحيفة "إزفستيا" الروسية، فإن استخدام منظومة المعدات المعروفة باسم "مورمانسك بى إن" يتيح عند الضرورة تعطيل الاتصالات ومراكز الإدارة فى دائرة يقدّر نصف قطرها بآلاف الكيلومترات، وبالتالى فإن مجال عمل المنظومة يشمل أراضى القارة الأوروبية كلها.



أسلحة إلكترونية روسية

المنظومة تعمل على تجريد العدو من السيطرة على أسلحته

وتمكِّن منظومة "مورمانسك بى إن" من التأثير على العدو عن بعد من خلال تعطيل أدواته الإلكترونية بما فيها أجهزة توجيه الصواريخ وأجهزة الاتصال، على بعد آلاف الكيلومترات، ويمكن بواسطة هذه المنظومة تعطيل اتصالات أى سفينة حربية، مثلًا، وتعطيل التحكم فى أسلحة السفينة تمهيدا لتدميرها بواسطة الأسلحة النارية.

وتمكّن منظومة "مورمانسك بى إن" فى حال نصبها فى شبه جزيرة القرم، من إبطال مفعول الوجود العسكرى الأمريكى والأطلسى فى البحر الأسود خلال بضع دقائق، وتمكّن من جس نبض أى سفينة حربية، كما يقول الخبراء العسكريون، فى البحر المتوسط، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الجمعة.



مجموعة معدات إنفاونا للحرب الإلكترونية

المنظومة تؤدى إلى شلل معدات العدو

وكانت قوات تابعة للأسطول الروسى فى بحر البلطيق قد جرّبت منظومة "مورمانسك بى إن" خلال تدريباتها، حيث تبين أن منظومة "مورمانسك بى إن"، تفوق قوةً المنظومات المماثلة الأخرى إلى حد بعيد، إذ يمكنها أن تعيق عمل معدات العدو فى دائرة يقارب نصف قطرها 5000 كيلومتر، بينما يمكن أن يصل مداها فى الظروف المواتية إلى 8000 كيلومتر.

ومن جهته، أشاد الخبير العسكرى أنتون لافروف، بإمكانيات منظومة "مورمانسك-بى إن"، قائلا إن "عملها يمكن أن يعطل اتصالات السفن الحربية والطائرات ووحدات القوات البرية فى شرق ووسط أوروبا وفى منطقة البلطيق"، ويذكر أن المنظومة تضم هوائيات تلسكوبية قوية يبلغ ارتفاعها عند تمددها 32 مترا، ويتم نقل معدات المنظومة عند الضرورة بواسطة 7 سيارات شحن ماركة "كاماز".



منظومة معدات رتوت بي إم للحرب الإلكترونية

المنظومة تضمن التفوق فى تكنولوجيا الحرب الإلكترونية

ويشار إلى أن منظومة "مورمانسك"، تؤكد تفوق روسيا فى تكنولوجيا الحرب الإلكترونية، حيث لا تملك جيوش الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (الناتو) منظومات مماثلة، وهو ما يحيّد تفوق حلف الناتو فى الطائرات والآليات العسكرية البرية.

كما أن منظومة "مورمانسك" وغيرها من وسائط الحرب الإلكترونية الموجودة فى حوزة الجيش الروسى تمكِّن من إبطال النشاط التجسسى الذى يمارسه خصوم روسيا عند الحدود الروسية، وفضلا عن ذلك يمكن استخدام منظومة "مورمانسك" لأغراض الاستطلاع والاستخبار.

ولم يأت قرار نشر منظومة "مورمانسك" فى مقاطعة كالينينجراد، هكذا بالصدفة، فأهمية هذه المنطقة تزداد بسبب تفاقم التوتر الدولى، حيث تقع فيها القاعدة الرئيسية للأسطول الروسى فى بحر البلطيق والفيلق الحادى عشر خفر السواحل، وذلك حسب ما أفاده التقرير الروسى.