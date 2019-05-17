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"سبيس إكس" تؤجل مجددا إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية لتشغيل الإنترنت

الجمعة، 17 مايو 2019 06:47 ص
"سبيس إكس" تؤجل مجددا إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية لتشغيل الإنترنت صاروخ فضاء _ صورة أرشيفية
كيب كنافيرال (رويترز)
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قالت شركة سبيس إكس، إن صاروخا كان قد تأجل إطلاقه بالفعل نتيجة للطقس السيء يوم الأربعاء تم تأجيل إقلاعه مجددا بعد 24 ساعة يوم الخميس لكن لنحو أسبوع هذه المرة وذلك لتحديث برمجيات القمر الصناعى وفحص "كل شيء" بدقة.

وقالت الشركة، التى أسسها إيلون ماسك، إن المهمة التى تم تأجيلها تستهدف وضع مجموعة مبدئية مكونة من 60 قمرا صناعيا فى المدار الأرضى المنخفض لتشغيل خدمة الإنترنت العالمية الجديدة "ستارلينك" المملوكة لماسك وهى خدمة تهدف إلى توفير الأموال لطموحات استكشاف الفضاء الأخرى لدى الملياردير ورائد الأعمال ماسك.

وكان من المقرر فى الأساس أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 وحمولته من الأقمار الصناعية من قاعدة كيب كنافيرال فى فلوريدا مساء الأربعاء لكن شركة سبيس إكس أجلته نظرا للرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق.

وقالت الشركة "نريد دائما أن نفعل كل ما بوسعنا على الأرض للوصول بفرص نجاح مهمتنا لأقصى حد. فرصة الإطلاق التالية خلال نحو أسبوع"، ولم تدل الشركة بمزيد من التفاصيل للصحفيين فى كيب كنافيرال.

 

 


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سبيس إكس تؤجل إطلاق صاروخ يحمل أقمارا صناعية لتشغيل الإنترنت

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