سامسونج تطلق سلسلة هواتف M الجديدة حصريًا على موقع سوق.كوم

كتبت: هبة السيد

ـ سامسونج تقدم M10

infinity-V

Samsung Experience UX

لجيل الألفية الجديد مزودًا بشاشة، كاميرا بزاوية فائقة الإتساع، بطارية طويلة الأمد، معالج قوي الأداء، و

أعلنت سامسونج مصر عن إطلاق الهاتف الجديد M10لأول مرة حصريًا على موقع سوق.كوم لتستهدف الشركة فئة شباب الألفية تحديدًا. ويعد M10 هو الأحدث من سلسلة هواتف Galaxy M التي صممت خصيصًا لتناسب احتياجات جيل الألفية الجديد.

وتوفر السلسلة لمستخدمي هذه الفئة عدة ميزات جديدة وعصرية منها بطارية طويلة الأمد، شاشة أكبر، وجودة أعلى لالتقاط الصور بكاميرا مزودة بعدسة ذات زاوية فائقة الإتساع بسعر تنافسى.

وصرح أحمد سمير رئيس قطاع التجارة الإلكترونية في سامسونج مصر، قائلًا: "تعد فئة مستخدمي مواقع التسوق الإلكترونية هي الفئة الأسرع نموًا التي تستهدفها سامسونج من خلال إطلاق سلسلة سامسونج جالاكسي M على منصات التسوق الإلكترونية حصريًا. ويأتي طرح تلك السلسلة على منصات التسوق الإلكتروني بعد دراسة مُعمقة أجرتها سامسونج عن السلوك الشرائي لتلك الفئة من المستخدمين، وبذلك تقوم سامسونج بالإبداع في تصميم أجهزة وهواتف تناسب الأذواق والإحتياجات المختلفة لعملائها".

وأشار سمير إلى أن سامسونج تسعى بخطى ثابتة نحو تقديم أفضل تجربة شرائية للمستخدم من خلال تعزيز تواجدها على منصات التسوق الإلكتروني إلى جانب قنوات التسوق غير الإلكترونية.

وأضاف عمر الصاحي المدير العام لشركة سوق.كوم،"نهتم في سوق.كوم بخدمة عملائنا على أكمل وجه. فإن راحة عملاءنا هي الهدف الأول الذي نضعه نصب أعيننا، ولذلك نسعى بكل جد لتوفير المنتجات الأفضل في فئتها بأسعار مذهلة لعملائنا. ولأن نجاحنا من نجاح شركائنا، فنحن فخورين بالتعاون مع سامسونج لتقديم سلسلة هواتف Galaxy M الجديدة حصريًا على منصتنا الإلكترونية، حتى يتمكن المتسوقين في مصر من الحصول على هواتفهم الذكية التي يفضلونها في وقت أقل وبدون عناء".

ـ رؤية أكثر اتساعًا، تجربة أكثر تفصيلًا

يراعي مصممي سلسلة M ما يبحث عنه جيل الألفية الجديد في الهاتف الذكي العصري في وقت يعد فيه التقاط الصور والفيديو أهم الخصائص التي تميز كل هاتف ذكي عن غيره، ولذلك تأتي هواتف M10 الذكية مزودة بكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة F1.9، وتأتي الكاميرا الثانوية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة فائقة الإتساع بدرجة 120، والتي تتيح للمستخدم التقاط صورًا أكثر اتساعًا وشمولًا، وهو ما يجعل الكاميرا ملاءمة لالتقاط صورالمناظر الطبيعية وصورا ذات أفق مفتوح أوتصوير أوسع لأوجه المدن ذات التفاصيل المتعددة التي يحتاج المستخدم أن يضمن أكبر عدد منها في إطار واحد، هذا بالإضافة إلى مثالية الكاميرا لالتقاط الصور الجماعية.

ويأتي هاتف M10 مزود بعدسة low-aperture هي الأفضل من نوعها والتي تتيح للمستخدم إلتقاط أفضل الصور بأعلى تقنية حتى مع وجود إضاءة خافتة، والتي تضفي طبيعية وحيوية على الصور الملتقطة بوجود تقنية Live Focus Mode الفائقة التي تساعد في إخراج لقطات تحاكي رؤية العين البشرية. وتستطيع الكاميرا التقاط صور واضحة برؤية ساطعة سواء في اللقطات واسعة الزاوية أو صور البورتريه التي يتم التقاطها عن قرب. وعلاوة على ذلك، تأتي سلسلة Galaxy M مزودة بالإصدار الجديد من Samsung Experience 9.5 UX، والذي تم تصميمه لتوفير تجربة سريعة وسلسة للمستخدمين، إلى جانب إمكانية التصوير باستخدام يد واحدة بالإضافة إلى تمكين خاصية الرؤية الليلية.

ـ شاشة أوسع وعرض Infinity-V

المبتكر

يأتي سامسونج M10 بشهادة من Widevine L1 والتي تم منحها لقدرات الهاتف في عرض محتوى الفيديو بتقنية فائقة الجودة HD على تطبيقات مختلفة والأكثر شيوعًا بين المستخدمين، ولذلك يتميز هاتف Galaxy M10 بشاشة كبيرة Infinity- V TFT بمقاس 6.2 بوصةFHD+، لتوفر تجربة عرض غامرة لمحتويات الفيديوهات والألعاب والتنقل بين الوسائط المتعددة في آن واحد بشكل سلس.

ـ أداء متميز ومساحة تخرين أوسع

يدعم هاتف M10 معالج Exynos 7904 الجديد ثماني النواة بتردد GHz 1.6، والذي يتيح للمستخدم تجربة مميزة ووسائط متعددة محسّنة تمد الهاتف بسرعة ممتازة أكثر سلاسة واستهلاك أقل للطاقة.

ويمتاز الهاتف ببطارية قوية سريعة الشحن بسعة 3400 مللي أمبير في الساعة، حيث تأتي بتقنية متطورة للتحكم في الطاقة تعمل بتكنولوجيا متعددة الطبقات (multi-layered technology system) لتقوم بتقليل استهلاك البطارية، والتي تمكن المستخدم أيضًا من الإستمتاع بوقت أطول من مشاهدة الفيديوهات وتحميل المقاطع الموسيقية والأغاني. ويتميز الهاتف بسعة تخزينية تمتد إلى 512 جيجابايت تتيح للمستخدم حفظ أكبر قدر من الصور والفيديوهات التي تمثل الذكريات والأوقات الممتعة، بالإضافة إلى أنه يدعم شريحتين اتصال SIM VoLTE.

ـ تحقيق معادلة التصميم الجمالي وتوفير عناصر الآمان في آنٍ واحد

يتميز التصميم الخارجي لهاتف Samsung Galaxy M10 بشكل جرئ وعصري يعكس الروح الشبابية والرؤية المستقبلية لمصممي الهاتف، كما أنه معزز بالألوان الديناميكية التي يتوفر بها الجهاز وهم الأزرق Ocean Blue والأسود Charcoal Black.

ولم يقتصر التصميم الخارجي للهاتف على الشكل الجمالي فقط، بل حرصت سامسونج على دعم الهاتف بجميع عناصرالأمان والحماية، حيث يشمل الجهاز إمكانية فتح الهاتف ببصمة الإصبع بالإضافة إلى خاصية Face Unlock التي تعمل بتقنية التعرف على الوجه والتي تقتصر إمكانية الولوج إلى المعلومات المخزنة على الهاتف من قبل المستخدم الأساسي له.

ـ السعر وإتاحة الهاتف

تم إتاحة هاتف M10 في السوق المصرية على سوق.كوم بشكل حصري بسعر 2040 جنية مصرى.

الخصائص الأساسية لهاتف M10

الإطلاق

‘19.2

السُمك

7.7t

خصائص العرض

6.2” HD+ TFT

19:9 Infinity-V

المعالج

Joshua

Octa 1.6GHz

الكاميرا

الخلفية

13MP (F1.9)

+5MP(UW) (F2.2)

الأمامية

5MP (F2.0)

الذاكرة

3GB+32GB

2GB+16GB

Micro SD support : up to 512GB

البطارية

3,400mAh

المستشعر

Virtual AL

المواد

Glossy Plastic