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الجمعة، 17 مايو 2019 07:07 ص
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سالم أمام المحكمة: مطلقتى تركتنى بعد أن سلبتنى ممتلكاتى وسجنتنى وتزوجت عرفيا

الجمعة، 17 مايو 2019 07:00 ص
سالم أمام المحكمة: مطلقتى تركتنى بعد أن سلبتنى ممتلكاتى وسجنتنى وتزوجت عرفيا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام مواطن دعوى، تخفيض نفقة الزوجية، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعى تدهور حالته المادية ليقدم شهادة فقر.

وأكد سالم.ع.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات، تركتنى بعد أن سلبتنى ممتلكاتي وسجنتنى بتهمة التبديد بعد أن احتالت على المحكمة بواسطة الشهود الزور وبعدها أقامت دعوى نفقة بخلاف معاش والداها ومعاش المطلقات رغم أنها متزوجة، وعلى ذمة رجل بشكل عرفى منها لله يرضى مين دا".

وأكد المدعى:"صبرت عليها ورضيت بما قدره الله لى، ولكنها خانتنى وتفننت فى تعذيبى وذهبت وطلقتنى للضرر، بحجة أنى عاجز جنسيا وحبستنى بتهمة التبديد بعد أن رتبت مع عشيقها سرقة منقولاتها،مضيف:" أقمت دعوى إسقاط حضانة ضدها حتى أرحم أطفالى الثلاثة من عنفها وسلاطة لسانها وجبروتها".

وتابع ، خرجت من زواجى مفلس، وعندما شكوتها إلى أقاربها لم يسمعنى أحد بسبب دموعها المزيفة التى كانت تذرفها أمامهم، وتدعى تعرضها للظلم، وبعد انتهاء العدة تزوجت عشيقها عرفيا، وأخذت نفقة أولادى لتبددها عليه، وعلى المواد المخدرة التى يدمنها ".

واستطرد:" صمتت على تعذيب زوجها العاطل لأولادى، وفى أخر خلاف بينها حرقت طفلى الأكبر ليرضى عنها ، وتلاعبت بالمستندات وأخذت الطلاق سبوبة لتحصل على أموال لا تستحقها من معاش والدها ومعاش المطلقات بخلاف النفقة التى تسرقها منى رغم زواجها عرفيا".


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