زوج: زوجتى تأخذ الطلاق سبوبة واستحوذت على شقتين من زوجين سابقين

كتبت أسماء شلبى شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالب فيها بإثبات خروجها طاعته، مدعيا قيامها باستخدام سلاح السماح له برؤية طفله الرضيع لتساومه على دفع أموال لها، ودفعها حارس العقار بعد منحه مبلغ مالى للشهادة أمام قسم الشرطة حتى تثبت عليه تهمه سرقة منقولاتها، ليؤكد: "زوجتى تأخذ الطلاق سبوبة واستحوذت على شقتين من زوجين سابقين".

وأضاف مدحت.أ.ع، أمام محكمة الأسرة أثناء جلسات تسوية المنازعات: "أقامت دعوى طلاق ضدى بعد حملها فى طفل مني، وأستحوزت على شقتى وأقامت ضدى دعوى تبديد لأقوم بدفع ثمن منقولاتها مرتين".

وتابع: "غدرت بزوجين سابقين ورغم ذلك لم أحاسبها وتزوجتها ووافقت أن يعيش طفلين معى بالمنزل طوال 16 شهر مدة الزواج فاعتبرتهم أبناء لى، مضيفاً: "منها لله ضيعت شقيا ودمرت حياتى وتسببت بمقاطعة أهلى لى".

وأضاف الزوج: "تأخذ منى نفقة لأبنى وترفض رؤيتى له وتضيعها على رجل آخر تربطهم علاقة بعد أن أعلنوا نيتهم الزواج بعد صدوى حكم بتطليقى من المحكمة".