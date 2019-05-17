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الجمعة، 17 مايو 2019 02:47 م
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زلزال بقوة 5.7 درجة يهز المبانى فى السلفادور ونيكاراجوا

الجمعة، 17 مايو 2019 02:32 م
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز المبانى فى السلفادور ونيكاراجوا ريختر
رويترز
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هز زلزال شدته 5.7 درجة وقع قبالة ساحل أمريكا الوسطى المبانى فى السلفادور وماناجوا عاصمة نيكاراجوا أمس الخميس 16 مايو مما دفع الناس لإخلائها لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد نحو 39 كيلومترا غربى وجنوب غربى خيكيليو فى نيكاراجوا وعلى عمق 71 كيلومترا.

 

وقال خورخى ميلينديز مدير الحماية المدنية فى السلفادور إنه لم ترد سوى تقارير عن أضرار بسيطة.

 

وقال "لم تقع أضرار كبيرة".

 

وجاء مركز الزلزال قرب الأراضى المتاخمة للسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وقالت السلطات إنه جرى إخلاء بعض المبانى فى هندوراس.

 

كانت السلطات فى السلفادور قالت فى وقت سابق إن شدة الزلزال بلغت 6.2 درجة.


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زلزال

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نيكارجوا

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