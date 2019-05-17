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"زراعة الإسماعيلية": وردنا 40 ألف و500 طن قمح.. والعمل متواصل خلال رمضان

الجمعة، 17 مايو 2019 09:57 ص
"زراعة الإسماعيلية": وردنا 40 ألف و500 طن قمح.. والعمل متواصل خلال رمضان حصاد القمح
الإسماعيلية – جمال حراجى
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كشف الدكتور السيد خليل وكيل وزارة  الزراعة بالإسماعيلية أنة تم تسليم 40 ألف و500 طن قمح خلال فترة الحصاد حتى اليوم من المساحة المستهدفة وهى 40 ألف فدان، ويتم الحصاد فى أكثر من مكان فى وقت واحد وفحص الكميات المسلمة من خلال لجنة مشكلة من الزراعة والتموين وفى حالة جودة القمح حسب المواصفات المحددة من وزارة الزراعة والخاصة بنسبة نقاء القمح والرطوبة وعدم خلطة بأنواع أخرى من الأقماح المستوردة  يتم منح المزارع قسيمة استلام نقدية من البنك الزراعي  أو من الشركة القابضة للصوامع ويتم التسليم خلال 48 ساعة فقط.

وأشار وكيل وزارة الزراعة  فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن موسم الحصاد بدأ يوم 15 أبريل فى مدينة القنطرة  شرق وتصل المساحة الفعلية المنزرعة قمح هذا العام 40 ألف فدان حسب الحيازات الزراعية المسجلة وأكبر مساحة أرض منزرعة قمح بمدينة القنطرة  شرق حيث يوجد بها 19 ألف فدان ويليها مدينة التل الكبير 15 ألف فدان وباقي المساحات موزعة على بقية القطاعات، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد 18 أردب بواقع 150 كيلوجرام وزن الأردب.

وأوضح أن مساحة مجمع صوامع القنطرة شرق  20 ألف متر مربع وبه 12 خلية كل خلية تسع 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن وجميع العمليات داخل الصوامع تدار عن طريق الكمبيوتر ولا يوجد تدخل بشرى مطلقا والتخزين ودرجة الحرارة والمقاومة كلها عمليات تتم عن طريق التكنولوجيا الحديثة  والصوامع تم تجهيزها لتستوعب الكميات المنتجة من القمح بالمحافظة وهى 60 ألف طن كما يتم فحص الأقماح داخل الصوامع من خلال اللجنة المشكلة للفحص ويتم منح المزارع إيصال إستلام بة كافة المواصفات والسعر.

وتابع الدكتور السيد خليل أن المتوقع  توريد 80 ألف طن قمح صالح للتوريد والتخزين، وخاصة أن الدولة مهتمة جدا هذا العام بزيادة نسب توريد القمح وهو المحصول الإستراتيجي الأهم لما يمثله من قيمة إقتصادية للمواطن ونحن فى الإسماعيلية تم إتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام، كما تم تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذي يستوعب 60 ألف طن إضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية التى تستوعب 36 ألف طن وأن هناك تشديدات من وزير الزراعة ووزير التموين على الالتزام بعدم إستلام أي أقماح من خارج المحافظة، وأي أقماح مختلطة بالقمح المستورد والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين أولا بأول فورالتوريد مباشرة

1-جانب-من-حصاد-القمح-فى-الإسماعيلية
 جانب من حصاد القمح فى الإسماعيلية

 

2--تحميل-القمح-للصوامع
 تحميل القمح للصوامع

 

3--صوامع-القنطرة--شرق
 صوامع القنطرة شرق

 

4--أحد-خلايا--صوامع-القنطرة--شرق
 أحد خلايا صوامع القنطرة شرق

 

5--أحد-المزارعين--أثناء-الحصاد
 أحد المزارعين أثناء الحصاد

 

6--الدكتور-السيد-خليل
 الدكتور السيد خليل

 

7--صوامع-القمح
 صوامع القمح

 

8--تخزين-القمح
 تخزين القمح

 

9--حصاد-القمح
 حصاد القمح

 


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