video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا عن عقوبات أمريكا: واشنطن تتعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو

الجمعة، 17 مايو 2019 11:06 م
روسيا عن عقوبات أمريكا: واشنطن تتعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة ، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كتيبة الاستجابة السريعة "تيريك"، تُظهِر أن واشنطن متعجلة لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات وزير خارجيتها مايك بومبيو فى روسيا.

وجاء فى بيان الخارجية، الذى نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يلفت الانتباه أيضاً الوقت الذى اختير لفرض العقوبات. لقد مر يومان فقط على زيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى روسيا، وقامت واشنطن بخطوة عدائية جديدة. وكأنها تستعجل لإحباط اللهجة الإيجابية للمحادثات التى جرت وإثبات معاداتهم لروسيا".

وأضافت الوزارة: "بالطبع، لن يبقى هذا الإجراء ضد المواطنين الروس دون رد، يجب على السلطات الأمريكية أن يفكروا بأن السلوك العدائى لن يثمر بأى فائدة، بل يؤدى إلى نمو التوتر فى العالم".

يُذكَّر أن الولايات المتحدة أدرجت أمس فرقة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة فى جمهورية الشيشان الروسية وخمسة مواطنين روس على قوائمها السوداء، وذلك بموجب ما يُسمى بـ "قانون ماجنيتسكي".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف يلتقى وزيرى خارجية ألمانيا وبلجيكا وأمين عام مجلس أوروبا فى هلسنكى

لافروف عن فنزويلا : التهديدات الامريكية ضد مادورو دعوة للتدخل المسلح

روسيا

عقوبات أمريكا

واشنطن

اللهجة الإيجابية

محادثات بومبيو

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة