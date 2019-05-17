روسيا عن عقوبات أمريكا: واشنطن تتعجل لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات بومبيو

موسكو /أ ش أ/

أعلنت الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة ، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد كتيبة الاستجابة السريعة "تيريك"، تُظهِر أن واشنطن متعجلة لإحباط اللهجة الإيجابية لمحادثات وزير خارجيتها مايك بومبيو فى روسيا.

وجاء فى بيان الخارجية، الذى نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يلفت الانتباه أيضاً الوقت الذى اختير لفرض العقوبات. لقد مر يومان فقط على زيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى روسيا، وقامت واشنطن بخطوة عدائية جديدة. وكأنها تستعجل لإحباط اللهجة الإيجابية للمحادثات التى جرت وإثبات معاداتهم لروسيا".

وأضافت الوزارة: "بالطبع، لن يبقى هذا الإجراء ضد المواطنين الروس دون رد، يجب على السلطات الأمريكية أن يفكروا بأن السلوك العدائى لن يثمر بأى فائدة، بل يؤدى إلى نمو التوتر فى العالم".

يُذكَّر أن الولايات المتحدة أدرجت أمس فرقة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة فى جمهورية الشيشان الروسية وخمسة مواطنين روس على قوائمها السوداء، وذلك بموجب ما يُسمى بـ "قانون ماجنيتسكي".