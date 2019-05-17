video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ولدينا 4 آلاف مكتب مميكن..

رئيس هيئة البريد: إقبال على خدمات شحن العدادات الكهربائية خارج القاهرة

الجمعة، 17 مايو 2019 02:00 ص
رئيس هيئة البريد: إقبال على خدمات شحن العدادات الكهربائية خارج القاهرة عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مميكنة ويصل عددها إلى نحو 4 آلاف مكتب، تقدم جميع الخدمات  الحكومية والبريدية والمجتمعية والمالية سواء تلك التى شهدت تطويرًا وباقى المكتب الموجودة فى الخطة، موضحًا أن جميع المكاتب تؤدى الخدمات نفسها ولا يختلف مكتب عن آخر.

 

وأوضح الصغير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تقدم غالبية الخدمات الحكومية عبر منافذها بنجاح ضمنهم خدمة إصدار شهادة براءة الذمة للمواطنين، وخدمة شحن عدادات الكهرباء، والتى تشهد إقبالاً كبيراً خاصة فى الأماكن البعيدة عن القاهرة إضافة إلى فواتير المياه والمحمول.

 

ويزداد دور هيئة البريد، خلال الفترة الحالية فى تعزيز خطة الشمول المالى، حيث تمتلك نحو 24 مليون عميل بحسابات التوفير، إضافة إلى 7 ملايين مستفيد لصرف المعاشات بمصر ما يمثل ثلث عدد سكان مصر بنحو 31 مليون مواطن، مستفيدا من انتشاره فى كافة ربوع مصر، وتميزه بتاريخ طويل من تقديم الخدمات إلى المواطنين، منذ إنشائها من 150 عامًا وحتى اليوم، فضلاً عن برامج التطور بمؤسسة البريد لتواكب التطور العصرى للحياة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البريد: ربط الحافز بالإنتاج لموظفى الهيئة يعظم إيراداتها

رئيس البريد: إصدار 3500 شهادة براءة ذمة للمواطنين عبر مكاتب الهيئة يوميا

البريد: نسعى لجذب شريحة من شباب الجامعات للسداد الإليكترونى

"السيستم عطلان".. شكوى أهالى دسوق بكفر الشيخ من مكتب البريد

مجلس إدارة البريد يطالب بزيادة عدد الخدمات الحكومية المقدمة من خلال مكاتبه

الهيئة القومية للبريد

رئيس البريد

ميكنة مكاتب البريد

شحن العدادات الكهربائية

العداد الكهربائي

فواتير المحمول

اخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

الإفتاء : استئجار ملعب كرة قدم والفريق الخاسر يتحمل الإيجار حرام شرعا

الإفتاء : استئجار ملعب كرة قدم والفريق الخاسر يتحمل الإيجار حرام شرعا

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة