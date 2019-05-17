video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مركز الفرافرة: توقيع بروتوكول مع جمعيات الاسكان لتسليم أراضى المنتفعين بالقرى

الجمعة، 17 مايو 2019 09:59 ص
رئيس مركز الفرافرة: توقيع بروتوكول مع جمعيات الاسكان لتسليم أراضى المنتفعين بالقرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد الفحام رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، أنه تم توقيع بروتوكول مع عدد من الجمعيات بالمركز لتسليم القطع السكنية على المواطنين بقرى أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو هريرة واللواء صبيح .

وأضاف الفحام، أنه تم التنسيق مع المواطنين المتقدمين لحجز هذه القطع السكنية لدفع رسوم توصيل المرافق وقدرها خمسة الآف جنيه وسوف يتم تسليم عقود هذه القطع السكنية عقب الانتهاء من توصيل المرافق، مؤكدا على أنه سيتم تخصيص مساحات أخرى لمجموعة ثانية فى عدد آخر من المناطق والقرى بمركز الفرافرة.

وفى سياق آخر، أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة عملية انشاء النصب التذكارى للجندى المجهول بالمدخل الجنوبى لمركز الفرافرة بداية طريق الفرافرة الداخلة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء تنفيذ مشروع استثمارى لزراعة النخيل على مساحة 5720 فدان بالفرافرة

رئيس مركز الفرافرة: تنفيذ 4 مشروعات صرف صحى ومياه شرب بالمركز والقرى التابعة له

محافظ الوادى الجديد يضع حجر أساس مشروع صرف ومحطة مياه بالفرافرة بـ20 مليون جنيه

محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال تطوير ميدان الفرافرة بـ1.3 مليون جنيه

محافظ الوادى الجديد يفتتح أبارًا تعمل بالطاقة الشمسية فى الفرافرة بـ10.2 مليون جنيه

مصر

اخبار مصر

أخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

الفرافرة

محمدالفحام رئيس مركز الفرافرة

قرى الفرافره

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة