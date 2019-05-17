رئيس مركز الفرافرة: توقيع بروتوكول مع جمعيات الاسكان لتسليم أراضى المنتفعين بالقرى

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الفحام رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، أنه تم توقيع بروتوكول مع عدد من الجمعيات بالمركز لتسليم القطع السكنية على المواطنين بقرى أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو هريرة واللواء صبيح .

وأضاف الفحام، أنه تم التنسيق مع المواطنين المتقدمين لحجز هذه القطع السكنية لدفع رسوم توصيل المرافق وقدرها خمسة الآف جنيه وسوف يتم تسليم عقود هذه القطع السكنية عقب الانتهاء من توصيل المرافق، مؤكدا على أنه سيتم تخصيص مساحات أخرى لمجموعة ثانية فى عدد آخر من المناطق والقرى بمركز الفرافرة.

وفى سياق آخر، أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة عملية انشاء النصب التذكارى للجندى المجهول بالمدخل الجنوبى لمركز الفرافرة بداية طريق الفرافرة الداخلة.